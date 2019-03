Heber Springs 7th grade athletes won three events in a dual track and field meet at Panther Stadium Monday.

Rylie Birmingham won the girls' 300-meter hurdles with a time of 58.19 seconds. Preslie Petray, Macy Evans,

Monseratt Ramos and Birmington were the winners of the 3200-meter relays with a time of 12:24.53.

Logan Cox cleared 8-3 to win the boys' pole vault.

Here are the results of Heber Springs athletes at the meet:

SEVENTH GRADE BOYS

Team results -- 1. Vilonia 453; 2. Heber Springs 82.

100-meter dash -- 7. Peyton Oldham, 14.53; 8. Gideon Tate 14.93, .

200-meter dash -- 7. Gideon Tate, 31.51; 8. Judson Ogle, 31.88.

400-meter dash -- 8. Eli Riggs, 1:15.16.

1600-meter run -- 5. Logan Cox,5:48.69.

110-meter hurdles --5. Logan Cox, 19.79; 8. Thomas Spears, 21.66.

300-meter hurdles -- 4. Logan Cox, 57.37; 6. Noah Cordes, 59.09; 8. Thomas Spears, 65.37.

1600-meter relay -- 3. Heber Springs (Noah Cordes, Logan Cox, Joseph Hensley, Gideon Tate), 5:09.93.

High jump -- 7. Noah Cordes, 4-0; 7. Judson Ogle, 4-0.

Pole vault -- 1. Logan Cox, 8-3; 2. Judson Ogle, 7-0

Long jump -- 6. Eli Riggs, 13-3; 8. Noah Cordes, 12-10.

Shot put -- 3. Maddox Reed, 26-7.

Discus -- 2. Maddox Reed, 66-4.

SEVENTH GRADE GIRLS

Team results -- 1. Vilonia 386; 2. Heber Springs 155.

100-meter dash -- 5. Rylee Birmingham 15.49; 7. Addison Hudspeth, 15.80; 8. Emma Reynolds, 16.09.

200-meter dash -- 2. Lauren Dudeck, 33.83; 4. Hailey Carr, 35.01; 5. Hailey Poore, 35.02; 8. Macy Evans, 36.52.

400-meter dash -- 3. Lauren Dudeck 1:13.27; 6. Macy Evans, 1:21.91.

800-meter run -- 4. Emma Reynolds, 3:19.48; 5. Addison Hudspeth, 2:20.50.

1600-meter run -- 2. Preslie Petray, 6:41.56

100-meter hurdles -- 3. Rylee Birmingham, 20.26.

300-meter hurdles -- 1. Rylee Birmingham, 58.19.

400-meter relay -- 3. Heber Springs A (Macy Evans, Addison Hudspeth, Hailey Poore, Lindsey Southerland), 66.66; 4. Heber Springs B (Katie Bennett, Monseratt Ramos, Emma Reynolds, Emma Woodam), 66.87; 5. Heber Spring D (Daysea Nolen, Kimberly Leal, Hailey Carr, Payton Jarvis), 1:11.20; 6. Heber Springs C (Miah Tharp, Molly Smith, Althea Robinson, Gracy Parish), 1:11.45.

1600-meter relay -- 3. Heber Springs (Emma Woodam, Lauren Dudeck, Rylee Birmingham, Katie Bennett), 5:45.20.

3200-meter relay -- 1. Heber Springs (Preslie Petray, Macy Evans, Monseratt Ramos, Rylee Birmington). 12:24.53.

Pole vault -- 2. Preslie Petray, 5-6; 5. Rylee Birmingham, 5-6

Long jump -- 4. Emma Reynolds, 11-9; 5. Kylie Birmingham, 11-9; 6. Addison Hudspeth, 11-8.

Triple jump -- 6. Hailey Poore, i22-11

Shot put -- 3. Payton Jarvis, 27-2; 4. Althea Robinson 21-11.50; 5. Gracy Parish, 21-4; 6. Ashlyn McNew 21-4; 8. Molly Smith, 19-10.

Discus -- 2. Gracy Parish, 52-7; 6. Molly Smith 48-8; 8. Payton Jarvis, 45-4.